В.Медведчук: в ООН схвалили план уряду з реінтеграції Донбасу

ukru
20:29 • 30971 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

18:00 • 89231 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 121991 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 128403 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 223862 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 167194 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Ексклюзив
28 березня, 11:58 • 187472 перегляди

У супермаркетах зросли ціни на гречку, молоко та масло. Експерт спрогнозував, що буде далі з їх вартістю

28 березня, 11:39 • 172689 перегляди

"На стадії обговорення": Свириденко роз'яснила деталі з угодою з США про копалини

Ексклюзив
28 березня, 09:26 • 164867 перегляди

Для жителів села економії не буде, бо за ліками доведеться їхати в місто: власниця аптек на Миколаївщині про нове регулювання фармринку

Ексклюзив
28 березня, 07:20 • 349991 перегляди

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+5°
2 м/с
76 %
751 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
У столиці біля Голосіївського ТЦК сталася бійка за участі військового: у мережі шириться відео

У столиці біля Голосіївського ТЦК сталася бійка за участі військового: у мережі шириться відео

28 березня, 14:07 • 42252 перегляди
Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

28 березня, 15:27 • 82219 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 69716 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

18:04 • 50544 перегляди
Всіх співробітників USAID буде звільнено до 30 вересня - Reuters

Всіх співробітників USAID буде звільнено до 30 вересня - Reuters

18:38 • 61356 перегляди
Публікації
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 223865 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 349991 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 367959 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 284489 перегляди
Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки
Ексклюзив

27 березня, 12:45 • 357782 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

18:04 • 50544 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 69716 перегляди
Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

28 березня, 15:27 • 82219 перегляди
Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

28 березня, 12:34 • 167799 перегляди
Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

28 березня, 10:48 • 170377 перегляди
Актуальне
В.Медведчук: в ООН схвалили план уряду з реінтеграції Донбасу

В.Медведчук: в ООН схвалили план уряду з реінтеграції Донбасу

Київ • УНН

 • 11017 перегляди

КИЇВ. 27 січня. УНН. Лідер громадського руху “Український вибір - Право народу” Віктор Медведчук прокоментував схвалення ООН розробленого українським урядом плану заходів, спрямованих на реалізацію принципів державної внутрішньої політики щодо окремих районів Донецької та Луганської областей, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження. Про це політик написав у своєму блозі, передає УНН.

“Завдяки цій ініціативі Україна здійснює обнадійливий крок на шляху виконання своїх міжнародних зобов’язань в сфері захисту всіх громадян без дискримінації та попередження подальшого переміщення”, — цитує В.Медведчук агентство ООН у справах біженців.

Так, наголосив політик, відповіли у міжнародній спільноті тим, хто вважає, що “не можна вести ніякої мови про реінтеграцію” регіону.

“Треба визнати: в Україні чимало політичних сил, які виступають проти мінських угод: „фронтовики“, „радикали“ і „Самопоміч“ відкрито говорять про те, що вони проти „налагодження діалогу“ з Донбасом, прийняття закону про вибори і „закону, що забороняє переслідування і покарання осіб у зв’язку з подіями, що мали місце“ на Донбасі. Політики, які називають себе патріотами, протестують проти проведення „конституційної реформи в Україні ... і прийняття постійного законодавства про особливий статус“ ОРДО і ОРЛО. Вони влаштовують демарші, критикуючи мінські угоди, і намагаються нав’язати силові варіанти вирішення конфлікту, рвуться посилити блокаду Донбасу. Всіх їх об’єднує цинічне ставлення до Донецька і Луганська. Долі людей, які тут проживають — наших співгромадян — їм байдужі. Для них важлива тільки територія, і за неї псевдопатріоти готові вести „війну до переможного кінця“, приносячи в жертву життя українців”, — зазначив В.Медведчук.

Політик зазначив, що альтернативи мінському процесу немає.

“Однак рано чи пізно різношерстим представникам „партії війни“ доведеться визнати: альтернативи мінському процесу немає і бути не може. В першу чергу тому, що така воля народу: більшість українців виступають за мирну реінтеграцію Донбасу. Згідно з результатами дослідження Індексу соціальної згуртованості і примирення SCORE, яке проводилося SeeD за підтримки агентства США з міжнародного розвитку, підтримка мирного повернення окремих районів Донецької та Луганської областей становить за десятибальною шкалою в Західному регіоні 6,7 бала, Центральному — 6,6, Південному — 6,1 і Східному — 6,4 бала”, — наголосив він.

За його словами, протистояти “партії війни” можуть громадські організації та діячі, які розуміють, що мінські угоди є єдиною можливістю припинити протистояння на Донбасі.

“„Партії війни“, одержимою агресивними ідеями „випаленої землі“, може протистояти тільки „партія миру“ — громадські організації та політичні сили, громадські діячі, експерти та пересічні громадяни, які розуміють, що тільки мінські угоди — єдина, безальтернативна можливість припинити протистояння на Донбасі, відновити мир в Україні і „зшити“ країну, об’єднавши український народ”, — зазначив він.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$84,463.20
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.82
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,901.51