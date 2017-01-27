В.Медведчук: в ООН схвалили план уряду з реінтеграції Донбасу

“Завдяки цій ініціативі Україна здійснює обнадійливий крок на шляху виконання своїх міжнародних зобов’язань в сфері захисту всіх громадян без дискримінації та попередження подальшого переміщення”, — цитує В.Медведчук агентство ООН у справах біженців.

Так, наголосив політик, відповіли у міжнародній спільноті тим, хто вважає, що “не можна вести ніякої мови про реінтеграцію” регіону.

“Треба визнати: в Україні чимало політичних сил, які виступають проти мінських угод: „фронтовики“, „радикали“ і „Самопоміч“ відкрито говорять про те, що вони проти „налагодження діалогу“ з Донбасом, прийняття закону про вибори і „закону, що забороняє переслідування і покарання осіб у зв’язку з подіями, що мали місце“ на Донбасі. Політики, які називають себе патріотами, протестують проти проведення „конституційної реформи в Україні ... і прийняття постійного законодавства про особливий статус“ ОРДО і ОРЛО. Вони влаштовують демарші, критикуючи мінські угоди, і намагаються нав’язати силові варіанти вирішення конфлікту, рвуться посилити блокаду Донбасу. Всіх їх об’єднує цинічне ставлення до Донецька і Луганська. Долі людей, які тут проживають — наших співгромадян — їм байдужі. Для них важлива тільки територія, і за неї псевдопатріоти готові вести „війну до переможного кінця“, приносячи в жертву життя українців”, — зазначив В.Медведчук.

Політик зазначив, що альтернативи мінському процесу немає.

“Однак рано чи пізно різношерстим представникам „партії війни“ доведеться визнати: альтернативи мінському процесу немає і бути не може. В першу чергу тому, що така воля народу: більшість українців виступають за мирну реінтеграцію Донбасу. Згідно з результатами дослідження Індексу соціальної згуртованості і примирення SCORE, яке проводилося SeeD за підтримки агентства США з міжнародного розвитку, підтримка мирного повернення окремих районів Донецької та Луганської областей становить за десятибальною шкалою в Західному регіоні 6,7 бала, Центральному — 6,6, Південному — 6,1 і Східному — 6,4 бала”, — наголосив він.

За його словами, протистояти “партії війни” можуть громадські організації та діячі, які розуміють, що мінські угоди є єдиною можливістю припинити протистояння на Донбасі.

“„Партії війни“, одержимою агресивними ідеями „випаленої землі“, може протистояти тільки „партія миру“ — громадські організації та політичні сили, громадські діячі, експерти та пересічні громадяни, які розуміють, що тільки мінські угоди — єдина, безальтернативна можливість припинити протистояння на Донбасі, відновити мир в Україні і „зшити“ країну, об’єднавши український народ”, — зазначив він.