В.Медведчук: в ООН схвалили план уряду з реінтеграції Донбасу
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. Лідер громадського руху “Український вибір - Право народу” Віктор Медведчук прокоментував схвалення ООН розробленого українським урядом плану заходів, спрямованих на реалізацію принципів державної внутрішньої політики щодо окремих районів Донецької та Луганської областей, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження. Про це політик написав у своєму блозі, передає УНН.
“Завдяки цій ініціативі Україна здійснює обнадійливий крок на шляху виконання своїх міжнародних зобов’язань в сфері захисту всіх громадян без дискримінації та попередження подальшого переміщення”, — цитує В.Медведчук агентство ООН у справах біженців.
Так, наголосив політик, відповіли у міжнародній спільноті тим, хто вважає, що “не можна вести ніякої мови про реінтеграцію” регіону.
“Треба визнати: в Україні чимало політичних сил, які виступають проти мінських угод: „фронтовики“, „радикали“ і „Самопоміч“ відкрито говорять про те, що вони проти „налагодження діалогу“ з Донбасом, прийняття закону про вибори і „закону, що забороняє переслідування і покарання осіб у зв’язку з подіями, що мали місце“ на Донбасі. Політики, які називають себе патріотами, протестують проти проведення „конституційної реформи в Україні ... і прийняття постійного законодавства про особливий статус“ ОРДО і ОРЛО. Вони влаштовують демарші, критикуючи мінські угоди, і намагаються нав’язати силові варіанти вирішення конфлікту, рвуться посилити блокаду Донбасу. Всіх їх об’єднує цинічне ставлення до Донецька і Луганська. Долі людей, які тут проживають — наших співгромадян — їм байдужі. Для них важлива тільки територія, і за неї псевдопатріоти готові вести „війну до переможного кінця“, приносячи в жертву життя українців”, — зазначив В.Медведчук.
Політик зазначив, що альтернативи мінському процесу немає.
“Однак рано чи пізно різношерстим представникам „партії війни“ доведеться визнати: альтернативи мінському процесу немає і бути не може. В першу чергу тому, що така воля народу: більшість українців виступають за мирну реінтеграцію Донбасу. Згідно з результатами дослідження Індексу соціальної згуртованості і примирення SCORE, яке проводилося SeeD за підтримки агентства США з міжнародного розвитку, підтримка мирного повернення окремих районів Донецької та Луганської областей становить за десятибальною шкалою в Західному регіоні 6,7 бала, Центральному — 6,6, Південному — 6,1 і Східному — 6,4 бала”, — наголосив він.
За його словами, протистояти “партії війни” можуть громадські організації та діячі, які розуміють, що мінські угоди є єдиною можливістю припинити протистояння на Донбасі.
“„Партії війни“, одержимою агресивними ідеями „випаленої землі“, може протистояти тільки „партія миру“ — громадські організації та політичні сили, громадські діячі, експерти та пересічні громадяни, які розуміють, що тільки мінські угоди — єдина, безальтернативна можливість припинити протистояння на Донбасі, відновити мир в Україні і „зшити“ країну, об’єднавши український народ”, — зазначив він.