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В.Медведчук: Украина должна стать мостом между Европой и Россией

В.Медведчук: Украина должна стать мостом между Европой и Россией

Киев • УНН

 • 5545 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. Лидер "Украинского выбора - Права народа" Виктор Медведчук считает, что Украина должна использовать свое геополитическое положение и стать мостом между Европой и Россией. Об этом политик рассказал в интервью одному из телеканалов , передает УНН.

В.Медведчук считает, что сейчас ситуация сложная, поскольку позиции "партии войны" во власти сегодня очень сильны.

"Команда Авакова, Яценюка -" Народный фронт ", так называемый ГК" Азов "осуществляют действия, которые иначе как самоуправством не назовешь (имею в виду сейчас ГК" Азов "). Власть в Украине, которая пришла в 2014 году, потеряла самое главное качество, присущее власти, - монополию на силу. Масса примеров. Например, вчера "Украинский выбор", который я возглавляю, в Николаеве назначил форум по социально-экономическим вопросам. На наш взгляд, Украина движется твердым путем к социально-экономическому краху. На этот форум мы пригласили представителей трех областей - Николаевской, Херсонской и Одесской - для того, чтобы поговорить об экономике, о дальнейшем пути развития, об изменении внешнеэкономического курса (мы считаем это обязательно, чтобы у регионов была самостоятельность), децентрализацию всех регионов . Это "Южный форум", потому что он собирался для представителей и с участием представителей Юга. И мы не можем сегодня признавать безальтернативность евроинтеграции, потому что зона свободной торговли с ЕС и Соглашение об ассоциации и ведут к этому краху, деиндустриализации, крушению социально-экономическому. Сегодня ЗСТ ведет к падению производства, росту цен, росту числа безработных и тому подобное. И вот на эти темы мы хотели поговорить. И что вы думаете? В очередной раз нам сорвали мероприятие. Более того, в этом принимали участие не только так называемый Гражданский корпус "Азов", в этом участвовал "Правый сектор", партия "Свобода" ... Немного дело не дошло до драки! Это Юг - здесь радикалы, ультра-патриоты сегодня ведут себя таким образом ", - рассказал политик.

На вопрос о том, есть ли для Украины лучшим сценарием - как заявил в Сочи американский политолог, профессор Чикагского университета Джон Миршаймер, - стать буфером между Западом и Востоком, В. Медведчук ответил так:

"Это не может быть, это точно! Мы принимаем такой термин, как мост между Европой и Россией. И если бы в Украине в последние годы были умные правители, они бы использовали именно эти транспортные возможности для развития экономики и изменения ситуации - развития промышленности и всех других отраслей. Но когда в основе лежит не экономика, а политика, а я бы назвал это политическим низкопоклонством, конечно, ни о какой экономике, а тем более о ее развитии и речи быть не может! ".

Лидер "Украинского выбора" считает, что Украина должна использовать свое геополитическое положение.

"А ругаться, ссориться, а тем более переходить на стадию враждебности со своим соседом - это последнее дело. Тем более что лично я и люди, которые сегодня разделяют мои взгляды, а они довольно-таки принципиальные и последовательные, уверены в том, что наши народы - народы России и Украины - никогда врагами не будут. Кто бы и как бы ни хотел это сделать ", - подчеркнул политик.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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