В.Медведчук: Україна повинна стати мостом між Європою і Росією

В.Медведчук вважає, що наразі ситуація складна, оскільки позиції “партії війни” у владі сьогодні дуже сильні.

“Команда Авакова, Яценюка -” Народний фронт “, так званий ГК” Азов “здійснюють дії, які інакше як самоуправством не назвеш (маю на увазі зараз ЦК „Азов “). Влада в Україні, яка прийшла в 2014 році, втратила найголовнішу якість, властиву владі, — монополію на силу. Маса прикладів. Наприклад, вчора „Український вибір“, який я очолюю, в Миколаєві призначив форум по соціально-економічних питань. На наш погляд, Україна рухається твердим шляхом до соціально-економічного краху. На цей форум ми запросили представників трьох областей — Миколаївської, Херсонської та Одеської — для того, щоб поговорити про економіку, про подальший шлях розвитку, про зміну зовнішньоекономічного курсу (ми вважаємо це обов’язково, щоб у регіонів була самостійність), децентралізацію всіх регіонів. Це „Південний форум“, тому що він збирався для представників та за участю представників Півдня. І ми не можемо сьогодні визнавати безальтернативність євроінтеграції, тому що зона вільної торгівлі з ЄС і Угода про асоціацію і ведуть до цього краху, деіндустріалізації, краху соціально-економічному. Сьогодні ЗВТ веде до падіння виробництва, зростання цін, зростання числа безробітних тощо. І ось на ці теми ми хотіли поговорити. І що ви думаєте? В черговий раз нам зірвали захід. Більш того, в цьому брали участь не тільки так званий Цивільний корпус „Азов“, в цьому брав участь „Правий сектор“, партія „Свобода“ ... Трохи справа не дійшла до бійки! Це Південь — тут радикали, ультра-патріоти сьогодні поводяться таким чином”, — розповів політик.

На питання про те, чи є для України найкращим сценарієм — як заявив в Сочі американський політолог, професор Чиказького університету Джон Міршаймер, — стати буфером між Заходом і Сходом, В. Медведчук відповів так:

“Це не може бути, це точно! Ми вживаємо такий термін, як міст між Європою і Росією. І якби в Україні в останні роки були розумні правителі, вони б використовували саме ці транспортні можливості для розвитку економіки і зміни ситуації — розвитку промисловості і всіх інших галузей. Але коли в основі лежить не економіка, а політика, а я б назвав це політичним підлабузництвом, звичайно, ні про яку економіку, а тим більше про її розвиток і мови бути не може!”.

Лідер “Українського вибору” вважає, що Україна повинна використовувати своє геополітичне становище.

“А лаятися, сваритися, а тим більше переходити на стадію ворожості зі своїм сусідом — це остання справа. Тим більше що особисто я і люди, які сьогодні розділяють мої погляди, а вони досить-таки принципові і послідовні, упевнені в тому, що наші народи — народи Росії і України — ніколи ворогами не будуть. Хто б і як би не хотів це зробити”, — підкреслив політик.