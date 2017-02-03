В.Медведчук прокомментировал идею декоммунизации праздников 8 марта и 9 мая
Киев • УНН
КИЕВ. 3 февраля. УНН. Лидер Общественного движения "Украинский выбор - право народа" Виктор Медведчук прокомментировал идею декоммунизации Международного женского дня (8 марта) и Дня Победы (9 мая), передает УНН.
"Не успели утихнуть жаркие споры в СМИ и экспертном сообществе по поводу антиконституционного, раскалывающего Украину законопроекта о государственном языке (№ 5670), как псевдопатриоты выдали на-гора новую идею, представляющую угрозу единству страны", - заявил В.Медведчук.
На этот раз инициатором выступил глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.
"Главный "декоммунизатор" Украины решил, что сноса памятников Ленину, переименования почти 1 000 населенных пунктов и более 50 000 улиц для искоренения памяти о советском прошлом недостаточно. Полному очищению национального самосознания от коммунистического наследия, по мнению Вятровича, мешают… праздники. А потому следует откорректировать их перечень.
Вятрович убежден: государственными праздниками должны быть только те, "которые отмечают события, являвшие переломными, чрезвычайно важными для Украины", а не те, что "достались нам в наследство от советского прошлого". В соответствии с этой концепцией следует отказаться от празднования Дня международной солидарности трудящихся 1 Мая. Вместо Международного женского дня 8 Марта украинцы должны 9 марта отмечать Шевченков день, а вместо Дня Победы 9 мая - День памяти и примирения 8 мая", - отметил политик.
Эта инициатива получила широкий общественный резонанс, и Вятровичу пришлось оправдываться: мол, предлагал лишь отменить выходные в эти дни, а не празднование указанных дат.
"Однако такими оправданиями успокоить общество не удастся. Сегодня всем понятно, что команда евроинтеграторов, не удовлетворившись ревизией украинской истории, готова ее фальсифицировать, причем "корректировать" даже то, что для украинцев свято: память о подвиге народа в Великой Отечественной войне", - подчеркнул он.
"Кроме того, практика украинской декоммунизации показала, что, борясь с тоталитарными режимами, "демократическая" власть использует их методы, агрессивно навязывая свое видение прошлого и будущего страны, игнорируя мнение общества и подавляя инакомыслие.
Не менее важна и другая сторона проблемы. Сама декоммунизация и те вопросы, которые всплывают в ходе ее реализации, вызывают ожесточенную полемику в обществе, обнажая непримиримые противоречия. Но, видимо, это и есть главная цель псевдопатриотических политических сил - расколоть страну, усилить противостояние, привести к новому витку эскалации агрессии и нетерпимости", - резюмировал В.Медведчук.