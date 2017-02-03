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В.Медведчук прокоментував ідею декомунізації свят 8 березня та 9 травня

Київ • УНН

 • 7496 перегляди

КИЇВ. 3 лютого. УНН. Лідер Громадського руху "Український вибір - право народу" Віктор Медведчук прокоментував ідею декомунізації Міжнародного жіночого дня (8 березня) та Дня Перемоги (9 травня), передає УНН.

В.Медведчук прокоментував ідею декомунізації свят 8 березня та 9 травня

"Не встигли вщухнути запеклі суперечки в ЗМІ і експертному співтоваристві з приводу антиконституційного законопроекту про державну мову (№ 5670), що розколює Україну, як псевдопатріоти видали на-гора нову ідею, що представляє загрозу єдності країни", - заявив В.Медведчук.

На цей раз ініціатором виступив глава Українського інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович.

"Головний “декоммунізатор” України вирішив, що знесення пам’ятників Леніну, перейменування майже 1 000 населених пунктів і понад 50 000 вулиць для викорінення пам’яті про радянське минуле недостатньо. Повного очищення національної самосвідомості від комуністичної спадщини, на думку В’ятровича, заважають ... свята. А тому слід відкоригувати їх перелік.

В’ятрович переконаний: державними святами повинні бути тільки ті, “які відзначають події, є переломними, надзвичайно важливими для України”, а не ті, що “дісталися нам у спадок від радянського минулого”. Відповідно до цієї концепції слід відмовитися від святкування Дня міжнародної солідарності трудящих 1 Травня. Замість Міжнародного жіночого дня 8 Березня українці повинні 9 березня відзначати Шевченків день, а замість Дня Перемоги 9 травня — День пам’яті та примирення 8 травня", - зауважив політик.

Ця ініціатива отримала широкий громадський резонанс, і В’ятровичу довелося виправдовуватися: мовляв, пропонував лише скасувати вихідні в ці дні, а не святкування зазначених дат.

"Однак такими виправданнями заспокоїти суспільство не вдасться. Сьогодні всім зрозуміло, що команда євроінтеграторів, що не задовольнившись ревізією української історії, готова її фальсифікувати, причому “коригувати” навіть те, що для українців свято: пам’ять про подвиг народу у Великій Вітчизняній війні", - підкреслив він.

"Крім того, практика української декомунізації показала, що, борючись з тоталітарними режимами, “демократична” влада використовує їх методи, агресивно нав’язуючи своє бачення минулого і майбутнього країни, ігноруючи думку суспільства і пригнічуючи інакомислення.

Не менш важлива й інша сторона проблеми. Сама декомунізація і ті питання, які спливають у ході її реалізації, викликають запеклу полеміку в суспільстві, оголюючи непримиренні протиріччя. Але, мабуть, це і є головна мета псевдопатріотичних політичних сил — розколоти країну, посилити протистояння, привести до нового витка ескалації агресії і нетерпимості", - резюмував В.Медведчук.

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