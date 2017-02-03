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В Мариуполе задержали хмельничанку, которая совершила умышленное убийство 16 лет назад

Киев • УНН

 • 8867 просмотра

ХМЕЛЬНИЦКИЙ-КИЕВ. 3 февраля. УНН. Хмельничанку, которая совершила умышленное убийство 16 лет назад, задержали в Мариуполе. В 2000 году женщина с двумя мужчинами убила пенсионерку, сообщает корреспондент УНН со ссылкой на   Центральный отдел полиции области.

В Мариуполе задержали хмельничанку, которая совершила умышленное убийство 16 лет назад

Из трех преступников под стражу взяли только двоих. Женщина воспользовалась моментом и покинула Хмельницкий, все 16 лет женщину разыскивали в Хмельницком, а также с 2009 года она находилась в международном розыске.

Как стало известно 13 лет женщина проживала в Мариуполе вместе с дочерью и новым мужем. Поймать ее помог семейный конфликт. При проверке документов женщина начала вести себя очень странно, что и насторожило патрульных. Ее задержали и установили, что женщина 16 лет находится в розыске.

В ближайшее время она будет возвращена на родину для продолжения следственных действий по уголовному производству, открытому по ч.1 ст.115 «Умышленное убийство» Уголовного кодекса Украины.

Напомним, 1 февраля в Черкассах полиция арестовала преступников за убийство "валютчика" .

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