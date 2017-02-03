В Маріуполі затримали хмельничанку, котра скоїла навмисне вбивство 16 років тому
Київ • УНН
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 3 лютого. УНН. Хмельничанку, котра скоїла навмисне вбивство 16 років тому, затримали в Маріуполі. У 2000 році жінка з двома чоловіками вбила пенсіонерку, повідомляє кореспондент УНН з посиланням на Центральний відділ поліції області.
Із трьох злочинців під варту взяли лише двох. Жінка скористалась моментом і покинула Хмельницький, усі 16 років жінку розшукували у Хмельницькому, а також з 2009 року вона знаходилась в міжнародному розшуку.
Як відомо 13 років жінка проживала в Маріуполі разом з донькою та новим чоловіком. Впіймати її допоміг сімейний конфлікт. При перевірці документів жінка почала поводитись дуже дивно, що і насторожило патрульних. Її затримали та встановили, що жінка 16 років знаходиться в розшуку.
Найближчим часом її повернуть на батьківщину для продовження слідчих дій за кримінальним провадженням, відкритим за ч.1 ст.115 “Умисне вбивство” Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, 1 лютого в Черкасах поліція заарештувала злочинців за вбивство “валютника”.