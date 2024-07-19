Во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области уже два года не решаются проблемы с водоснабжением. Жители жалуются на ржавую воду из-под крана, регулярные аварии и отсутствие очистки, что приводит к росту заболеваемости кишечными инфекциями. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Мариупольский городской совет.

Уже два года в городе не решаются проблемы с водой. Жители регулярно жалуются на некачественную воду из под крана. Мариупольцы выкладывают видео с ржавой водой, которую невозможно использовать даже в качестве технической - пишет Мариупольский горсовет.

А вот платить за такую воду приходится немало. «Вода считается питьевой и цена у нее не маленькая, а у кого не приняли Водомер на учет платят за 400 л в день такой воды. Кто с этим будет разбираться?», - возмущены люди.

Отмечается, что в оккупации во многих домах проблемы с водоснабжением. Также в городе регулярные аварии, которые никто месяцами не может ликвидировать. Вода не проходит никакой фильтрации, ведь все очистные станции до сих пор не работают. Оккупанты не занимаются критической инфраструктурой города и не придерживаются никаких санитарных норм. Неудивительно, что сейчас в Мариуполе растет заболеваемость острыми кишечными инфекциями, добавили в горсовете.

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