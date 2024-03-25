В Мариуполе оккупанты уничтожают уникальный исторический памятник - Андрющенко

российские захватчики во временно оккупированном Мариуполе уничтожают экскаваторами исторический памятник V тысячелетия до н.э. - курган Дед. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, пишет УНН.

россияне уничтожают самую большую историческую достопримечательность не только Мариуполя, но Украины и мира... Раскидистый холм имеет современную высоту в шесть 6 метров, а его диаметр достигает 70. Курган Дед датируют V тысячелетием до н.э., то есть он намного старше города и является ровесником Пирамид Египта, - говорится в сообщении.

Детали

Советник мэра опубликовал кадры, на которых видно, как российские оккупанты уничтожают историческую достопримечательность города экскаваторами.

Справочно

Курган Дед - археологический памятник на северо-западной окраине города Мариуполь в Центральном районе. Курган известен еще по старинным картам и именно так в них обозначено его наименование. Обширный холм имеет только научный и исторический интерес, ведь он является современником прославленных в мире пирамид Древнего Египта. Курган Дед - земляное, но архитектурное сооружение. Его создавали в свое время из кусков почвы с травой. Каким бы большим ни был курган, его создавали из плодородной почвы, чем он и отличается от естественных холмов.

Напомним

За период с 24 февраля 2022 года по 25 февраля 2024 года рф разрушила или повредила 945 объектов культурного наследия. Из них памятников национального значения - 128, местного значения - 742, только что выявленных объектов культурного наследия - 75.

