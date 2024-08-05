В Мариуполе произошел пожар на военной базе оккупантов. Об этом сообщили в понедельник в Мариупольском городском совете, пишет УНН.

Детали

"Вчера горожане выложили видео со столбом дыма, который поднялся над городом. Как сообщает "Сопротивление Мариуполя", пожар произошел на военной базе рф, которая расположена на территории бывшего хладокомбината. Поджог организовали местные партизаны. Официальной информации от оккупантов пока нет", - сообщили в горсовете в Telegram.

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