Агент "АТЕШ" провел диверсию в Макеевке. Об этом сообщает Военное движение украинцев и крымских татар "АТЕШ", передает УНН.

Детали

По информации, агент подполья "АТЕШ" поджег релейный шкаф на железной дороге, которая простирается через весь калининский и буденовский районы временно оккупированного Донецка.

Данный путь террористы используют в качестве логистического хаба для подвоза боеприпасов, военной техники и личного состава.

Диверсия значительно усложнила транспортировку врагом военных грузов, что создаст дополнительные препятствия для оккупационных сил в регионе.

Через окупований Крим росія вивозить українське зерно до Сирії - "АТЕШ"