В Макеевке агент "АТЕШ" поджег релейный шкаф на железной дороге, которую оккупанты используют для логистики. Это усложнило транспортировку военных грузов врага в регионе.
Агент "АТЕШ" провел диверсию в Макеевке. Об этом сообщает Военное движение украинцев и крымских татар "АТЕШ", передает УНН.
Детали
По информации, агент подполья "АТЕШ" поджег релейный шкаф на железной дороге, которая простирается через весь калининский и буденовский районы временно оккупированного Донецка.
Данный путь террористы используют в качестве логистического хаба для подвоза боеприпасов, военной техники и личного состава.
Диверсия значительно усложнила транспортировку врагом военных грузов, что создаст дополнительные препятствия для оккупационных сил в регионе.
Через окупований Крим росія вивозить українське зерно до Сирії - "АТЕШ"2 августа 2024, 10:40 • 24367 просмотров