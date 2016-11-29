В.Лутковская надеется, что омбудсмен РФ проведет расследование относительно возможных пыток в отношении "крымских диверсантов"
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. Омбудсмен Валерия Лутковская надеется, что ее российская коллега Татьяна Москалькова проведет эффективное расследование в отношении того, применялись ли пытки к задержанным в Крыму якобы украинским диверсантам для того, чтобы они признались в шпионаже в пользу Украины. Об этом она заявила журналистам, передает корреспондент УНН.
"Когда я задаю вопрос о том, что слишком быстро задержанные так называемые диверсанты признались в шпионаже или подготовке так называемых диверсий, не применялись ли к ним пытки? И я очень надеюсь, что будет проведено эффективное расследование со стороны российского омбудсмена, и я получу ответ", - заявила В.Лутковская.