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Бывший глава ГФС Насиров мобилизовался в ВСУ – САП
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Бывший глава ГФС Насиров мобилизовался в ВСУ – САП

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В.Лутковская надеется, что омбудсмен РФ проведет расследование относительно возможных пыток в отношении "крымских диверсантов"

Киев • УНН

 • 8388 просмотра

КИЕВ. 29 ноября. УНН. Омбудсмен Валерия Лутковская надеется, что ее российская коллега Татьяна Москалькова проведет эффективное расследование в отношении того, применялись ли пытки к задержанным в Крыму якобы украинским диверсантам для того, чтобы они признались в шпионаже в пользу Украины. Об этом она заявила журналистам, передает корреспондент УНН.

В.Лутковская надеется, что омбудсмен РФ проведет расследование относительно возможных пыток в отношении "крымских диверсантов"

"Когда я задаю вопрос о том, что слишком быстро задержанные так называемые диверсанты признались в шпионаже или подготовке так называемых диверсий, не применялись ли к ним пытки? И я очень надеюсь, что будет проведено эффективное расследование со стороны российского омбудсмена, и я получу ответ", - заявила В.Лутковская.

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