В.Лутковська сподівається, що омбудсмен РФ проведе розслідування щодо можливих тортур стосовно "кримських диверсантів"

“Коли я ставлю питання про те, що надто швидко затримані так звані диверсанти зізнались у шпіонажі чи підготовці так званих диверсій, чи не були до них застосовані тортури? І я дуже сподіваюся що буде проведено ефективне розслідування з боку російського омбудсмена, і я отримаю відповідь”, — заявила В.Лутковська.