В.Лутковська сподівається, що омбудсмен РФ проведе розслідування щодо можливих тортур стосовно "кримських диверсантів"
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. Омбудсмен Валерія Лутковська сподівається, що її російська колега Тетяна Москалькова проведе ефективне розслідування стосовно того, чи застосовувалися тортури до затриманих у Криму нібито українських диверсантів для того, аби вони зізналися у шпіонажі на користь України. Про це вона заявила журналістам, передає кореспондент УНН.
“Коли я ставлю питання про те, що надто швидко затримані так звані диверсанти зізнались у шпіонажі чи підготовці так званих диверсій, чи не були до них застосовані тортури? І я дуже сподіваюся що буде проведено ефективне розслідування з боку російського омбудсмена, і я отримаю відповідь”, — заявила В.Лутковська.