В Луганске ночью дроны атаковали нефтебазу: что известно
Киев • УНН
Ночью беспилотники атаковали нефтебазу во временно оккупированном Луганске, вызвав пожар, а в социальных сетях появились сообщения о попытках сбить БПЛА.
Во временно оккупированном Луганске ночью ударные беспилотники атаковали нефтебазу. Местные каналы сообщают о прилете, информирует УНН.
Ночью в Луганске в результате прилета неизвестного дрона горела нефтебаза. Видимо сошел с ума и сбился с курса какой-то "шахед"
В соцсетях публикуют видео, на которых зафиксированы взрывы и попытки оккупантов сбить БпЛА из стрелкового оружия.
Дополнение
2 декабря во временно оккупированном Мариуполе сегодня прогремел взрыв, предварительно, "устала" одна из баз оккупантов.
В Луганске ночью дроны атаковали нефтебазу: что известно
Ночью беспилотники атаковали нефтебазу во временно оккупированном Луганске, вызвав пожар, а в социальных сетях появились сообщения о попытках сбить БПЛА.
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