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В Луганске ночью дроны атаковали нефтебазу: что известно

Киев  •  УНН

04 декабрь 2023, 08:00  •  7584 просмотра

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Ночью беспилотники атаковали нефтебазу во временно оккупированном Луганске, вызвав пожар, а в социальных сетях появились сообщения о попытках сбить БПЛА.

Во временно оккупированном Луганске ночью ударные беспилотники атаковали нефтебазу. Местные каналы сообщают о прилете, информирует УНН.   

Ночью в Луганске в результате прилета неизвестного дрона горела нефтебаза. Видимо сошел с ума и сбился с курса какой-то "шахед"

- написал блогер Денис Казанский в Telegram.

В соцсетях публикуют видео, на которых зафиксированы взрывы и попытки оккупантов сбить БпЛА из стрелкового оружия.

Дополнение

2 декабря во временно оккупированном Мариуполе сегодня прогремел взрыв, предварительно, "устала" одна из баз оккупантов.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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