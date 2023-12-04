В Луганске ночью дроны атаковали нефтебазу: что известно

Глава МИД Британии Кэмерон на этой неделе приедет в США обсудить ответ на агрессию рф в Украине

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон посетил Вашингтон, чтобы обсудить реакцию на российскую агрессию в Украине и напряженность на Ближнем Востоке, подтвердив поддержку Украины.