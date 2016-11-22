В.Лучкевича выбрали лучшим футболистом 15-го тура УПЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. Специально подобранный экспертный совет после просмотра всех шести поединков 15-го тура Лиги Пари-Матч выделил футболиста, который особенно проявил себя. Им стал полузащитник "Днепра" Валерий Лучкевич, сообщает УНН со ссылкой на сайт Украинской Премьер-лиги.
По итогам голосования победу одержал хавбек "Днепра" Валерий Лучкевич, который забил решающий мяч во встрече 15-го тура в Полтаве: за него отдали голоса почти половина экспертов.
Стоит отметить, что в экспертную группу входят Леонид Буряк, Олег Венглинский, Виктор Грачев, Александр Заваров, Александр Денисов, Сергей Кандауров, Сергей Нагорняк, Геннадий Орбу, Дмитрий Поворознюк, Йожеф Сабо, Александр Сопко, Игорь Цыганик.
Напомним, в последнем туре Лиги Пари-Матч "Днепр" в гостях победил "Ворсклу" - 1:2.