В.Лучкевича обрали найкращим футболістом 15-го туру УПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. Спеціально підібрана експертна рада після перегляду всіх шести поєдинків 15-го туру Ліги Парі-Матч виокремила футболіста, який особливо проявив себе. Ним став півзахисник "Дніпра" Валерій Лучкевич, повідомляє УНН з посиланням на сайт української Прем'єр-ліги.
За підсумком голосування перемогу здобув крайній хавбек “Дніпра” Валерій Лучкевич, який забив вирішальний м’яч у зустрічі 15-го туру в Полтаві: за нього віддала голоси майже половина експертів.
Варто відзначити, що до експертної групи входять Леонід Буряк, Олег Венглинський, Віктор Грачов, Олександр Заваров, Олександр Денисов, Сергій Кандауров, Сергій Нагорняк, Геннадій Орбу, Дмитро Поворознюк, Йожеф Сабо, Олександр Сопко, Ігор Циганик.
Нагадаємо, в останньому турі Ліги Парі-Матч “Дніпро” в гостях переміг “Ворсклу” — 1:2.