В.Лучкевича обрали найкращим футболістом 15-го туру УПЛ

КИЇВ. 22 листопада. УНН. Спеціально підібрана експертна рада після перегляду всіх шести поєдинків 15-го туру Ліги Парі-Матч виокремила футболіста, який особливо проявив себе. Ним став півзахисник "Дніпра" Валерій Лучкевич, повідомляє УНН з посиланням на сайт української Прем'єр-ліги.