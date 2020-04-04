В больницах Хмельницкого 45 больных с пневмонией
Киев • УНН
КИЕВ. 4 апреля. УНН. В больницах Хмельницкого состоянию на утро 4 апреля находится 45 больных лиц с пневмонией. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Хмельницкого городского совета.
"В инфекционной больнице Хмельницкого на 8:00 4 апреля 28 больных, среди которых 4 ребенка.
7 больных COVID-19 (4 из города). Еще двое больных хмельнитчан лечатся амбулаторно", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что на утро подозрений на коронавирус в больнице нет.
"15 больных с пневмониями в инфекционной больнице, 15 в городской и 6 в городской детской", - отмечается в сообщении.
Напомним, в Украине на вечер 3 апреля было зафиксировано 1072 случаев коронавируса, 27 человека - умерли.