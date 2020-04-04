В лікарнях Хмельницького 45 хворих з пневмонією
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. В лікарнях Хмельницького станом на ранок 4 квітня перебуває 45 хворих осіб з пневмонією. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Хмельницької міської ради.
"В інфекційній лікарні Хмельницького на 8:00 4 квітня 28 хворих, серед яких 4 дитини.
7 хворих на COVID-19 (4 з міста). Ще двоє хворих хмельничан лікуються амбулаторно",- йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що на ранок підозр на коронавірус в лікарні немає.
"15 хворих з пневмоніями в інфекційній лікарні, 15 в міській та 6 в міській дитячій",- зазначається в повідомленні.
Нагадаємо, в Україні на вечір 3 квітня було зафіксовано 1072 випадків коронавірусу, 27 людини — померли.