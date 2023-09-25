В Лавре прошел заупокойный молебен и благотворительный концерт, посвященные павшим защитникам и жителям Мариуполя
Киев • УНН
КИЕВ. 25 сентября. УНН. В Киево-Печерской лавре прошел молебен за упокой душ, продолжением которого стал благотворительный концерт-реквием «Город Марии» от камерного оркестра «Ренессанс» мариупольской камерной филармонии, передает УНН со ссылкой на Минкульт.
Детали
В Успенском соборе состоялся молебен об упокоении душ погибших защитников и жителей Мариуполя. Службу провел и. о. настоятеля Киево-Печерской Лавры Архимандрит Авраамий.
Продолжением молитвы стал благотворительный концерт-реквием «Город Марии» от камерного оркестра «Ренессанс» мариупольской камерной филармонии. Культурно-художественное учреждение, основанное в 2018 году, пережило чрезвычайно тяжелые испытания во время полномасштабного вторжения — блокаду, эвакуацию и возрождение в новом смысле, став символом непокоренных музыкантов.
В программе прозвучали произведения украинских композиторов Дмитрия Бортнянского, Мирослава Скорика, Анны Гаврилец, Юрия Шевченко и др. Был исполнен реквием-посвящение Мариуполю «Город Марии» Золтана Алмани.
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