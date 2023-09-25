В Лаврі пройшов заупокійний молебень і благодійний концерт, присвячені полеглими захисниками та жителями Маріуполя

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В Успенському соборі відбувся молебень за спокій душ загиблих захисників та жителів Маріуполя. Службу провів в. о. настоятеля Києво-Печерської Лаври Архімандрит Авраамій.

Продовженням молитви став благодійний концерт-реквієм «Місто Марії» від камерного оркестру «Ренесанс» маріупольської камерної філармонії. Культурно-мистецький заклад, заснований у 2018 році, пережив надзвичайно важкі випробування під час повномасштабного вторгнення — блокаду, евакуацію та відродження в новому сенсі, ставши символом нескорених музикантів.

У програмі прозвучали твори українських композиторів Дмитра Бортнянського, Мирослава Скорика, Ганни Гаврилець, Юрія Шевченка тощо. Було виконано реквієм-присвяту Маріуполю «Місто Марії» Золтана Алмані.

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