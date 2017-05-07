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В Латвию прибыла канадская военная техника

Киев • УНН

 • 13857 просмотра

КИЕВ. 7 мая. УНН. В субботу, 6 мая, в Рижский порт прибыла техника и экипировка вооруженных сил Канады. Техника необходима для поддержки возглавляемой Канадой многонациональной группы, которая прибудет в Латвию в июне в рамках расширения присутствия сил НАТО, передает УНН со ссылкой на Delfi.

В Латвию прибыла канадская военная техника

“Часть груза, в том числе и строительные материалы, которые будут использованы для подготовки жилых помещений и мест для обслуживания техники. Системы логистики и коммуникаций и легкие боевые бронемашины Light Armoured Vehicles канадские военнослужащие будут использовать, выполняя служебные обязанности на территории Латвии”, — говорится в сообщении.

В течение ближайших дней техника вооруженных сил Канады будет доставлена ​​на Адажский полигон.

Также отмечается, что возглавляемая Канадой боевая многонациональная группа НАТО батальонного уровня будет полностью размещена в Латвии до июня в целях укрепления обороноспособности Латвии. В группу войдут около 1000 военнослужащих.

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