В Латвию прибыла канадская военная техника
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. В субботу, 6 мая, в Рижский порт прибыла техника и экипировка вооруженных сил Канады. Техника необходима для поддержки возглавляемой Канадой многонациональной группы, которая прибудет в Латвию в июне в рамках расширения присутствия сил НАТО, передает УНН со ссылкой на Delfi.
“Часть груза, в том числе и строительные материалы, которые будут использованы для подготовки жилых помещений и мест для обслуживания техники. Системы логистики и коммуникаций и легкие боевые бронемашины Light Armoured Vehicles канадские военнослужащие будут использовать, выполняя служебные обязанности на территории Латвии”, — говорится в сообщении.
В течение ближайших дней техника вооруженных сил Канады будет доставлена на Адажский полигон.
Также отмечается, что возглавляемая Канадой боевая многонациональная группа НАТО батальонного уровня будет полностью размещена в Латвии до июня в целях укрепления обороноспособности Латвии. В группу войдут около 1000 военнослужащих.