В Латвию прибыла канадская военная техника

“Часть груза, в том числе и строительные материалы, которые будут использованы для подготовки жилых помещений и мест для обслуживания техники. Системы логистики и коммуникаций и легкие боевые бронемашины Light Armoured Vehicles канадские военнослужащие будут использовать, выполняя служебные обязанности на территории Латвии”, — говорится в сообщении.

В течение ближайших дней техника вооруженных сил Канады будет доставлена ​​на Адажский полигон.

Также отмечается, что возглавляемая Канадой боевая многонациональная группа НАТО батальонного уровня будет полностью размещена в Латвии до июня в целях укрепления обороноспособности Латвии. В группу войдут около 1000 военнослужащих.