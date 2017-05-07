В Латвію прибула канадська військова техніка
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня. УНН. У суботу, 6 травня, в Ризький порт прибула техніка та екіпірування збройних сил Канади. Техніка необхідна для підтримки очолюваної Канадою багатонаціональної групи, яка прибуде в Латвію в червні в рамках розширення присутності сил НАТО, передає УНН з посиланням на Delfi.
“Частина вантажу, у тому числі й будівельні матеріали, що будуть використані для підготовки житлових приміщень і місць для обслуговування техніки. Системи логістики та комунікацій і легкі бойові бронемашини Light Armoured Vehicles канадські військовослужбовці будуть використовувати, виконуючи службові обов’язки на території Латвії”, — йдеться в повідомленні.
Протягом найближчих днів техніка збройних сил Канади буде доставлена на Адажский полігон.
Також зазначається, що очолювана Канадою бойова багатонаціональна група НАТО батальйонного рівня буде повністю розміщена в Латвії до червня в цілях зміцнення обороноздатності Латвії. До групи увійдуть близько 1000 військовослужбовців.