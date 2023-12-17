В Кувейте после смерти монарха новым эмиром объявлен 83-летний наследник

В Кувейте произошла смена правящего монарха. В субботу, 16 декабря, стало известно, что скончался эмир Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах, который находился на престоле с сентября 2020 года. Кувейтскому монарху было 86 лет, в конце ноября его госпитализировали из-за серьезных проблем со здоровьем. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Детали

После смерти эмира в экстренном порядке был собран совет министров Кувейта. Вскоре был объявлен новый монарх.

Эмиром Кувейта стал Мишааль аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах. Новому правителю 83 года, он приходится предыдущему монарху младшим братом и согласно кувейтской традиции должен по очередности занять престол.

О Мишаале аль-Ахмеде аль-Джабере ас-Сабахе известно, что он родился в 1940 году в семье тогдашнего правителя Кувейта шейха Ахмеда I и его жены Марьям Малит аль-Хувайла.

Образование будущий эмир получил в Полицейском колледже Хендона, после чего с 1967 по 1980 годы возглавлял органы государственной безопасности Кувейта.

Затем Мишааль работал в министерстве внутренних дел, в 2004-2020 гг. был заместителем командующего национальной гвардии Кувейта.

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Учитывая возраст нового монарха, в ближайшей перспективе встанет вопрос о следующем потенциальном наследнике кувейтского престола.

Кувейт является одной из самых богатых арабских стран, имея значительные запасы нефти. Вместе с тем страна поддерживает хорошие отношения с западным миром, прежде всего с США.

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Глава МИД Украины Кулеба предложил Кувейтскому фонду присоединиться к восстановлению Украины.