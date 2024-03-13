В курской области рф объявили ракетную опасность

В курской области рф начали объявлять о ракетной опасности. На улицах областного центра прозвучала сирена, сообщает УНН со ссылкой на губернатора области романа Старовойта и росСМИ.

курск и курский район: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовке. Если вы находитесь на улице - зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие - написал Старовойт в соцсетях.

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