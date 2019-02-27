В Крыму "суд" решил этапировать фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир"

"Сегодня, 27 февраля 2019 года, Северо-Кавказский окружной военный суд вынес решение этапировать фигурантов ялтинского "дела Хизб ут-Тахрир": Вадима Сирука, Эмир-Усеина Куку, Арсена Джеппарова, Рефата Алимова, Муслима Алиева и Инвера Бекирова в СИЗО 1 г.Ростов-на-Дону. Суд также постановил продлить срок содержания под стражей до 18 мая 2019 года. Следующее судебное заседание назначено на 12 марта 2019 года", - сказано в сообщении.



Ранее сегодня, "Верховный суд" Крыма оставил в силе решение суда о продлении содержания под стражей Эдема Смаилова, подозреваемого в участии в организации "Хизб ут-Тахрир", которую в России считают террористической.

Напомним, 22 ноября 2018 года, Северо-Кавказский окружной военный суд в г. Ростов-на-Дону вернул материалы "дела Хизб ут-Тахрир" ялтинской группы в так называемую прокуратуру Крыма для дополнительного расследования. Об этом ходатайствовала сторона защиты из-за присутствия большого количества нарушений в расследовании.





