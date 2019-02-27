У Криму "суд" вирішив етапувати фігурантів "справи Хізб ут-Тахрір"
Київ • УНН
КИЇВ. 27 лютого. УНН. Сьогодні, 27 лютого 2019 року, Північно-Кавказький окружний військовий суд виніс рішення етапувати фігурантів ялтинської "справи Хізб ут-Тахрір": Вадима Сірука, Емір-Усеіна Куку, Арсена Джеппарова, Рефата Алімова, Мусліма Алієва і Инвер Бекирова в СІЗО 1 м Ростов-на-Дону. Про це повідомляє УНН з посиланням на Facebook "Кримської солідарності".
"Сьогодні, 27 лютого 2019 року, Північно-Кавказький окружний військовий суд виніс рішення етапувати фігурантів ялтинської "справи Хізб ут-Тахрір": Вадима Сірука, Емір-Усеіна Куку, Арсена Джеппарова, Рефата Алімова, Мусліма Алієва і Инвер Бекирова в СІЗО 1 г .Ростов-на-Дону. Суд також постановив продовжити термін утримання під вартою до 18 травня 2019 року. Наступне судове засідання призначене на 12 березня 2019 року", - сказано у повідомлені.
Раніше сьогодні, "Верховний суд" Криму залишив у силі рішення суду про продовження утримання під вартою Едему Смаілова, підозрюваного в участі в організації "Хізб ут-Тахрір", яку в Росії вважають терористичною.
Нагадаємо, 22 листопада 2018 року, Північно-Кавказький окружний військовий суд в м Ростов-на-Дону повернув матеріали "справи Хізб ут-Тахрір" ялтинської групи в так звану прокуратуру Криму для додаткового розслідування. Про це клопотала сторона захисту через присутність великої кількості порушень в розслідуванні.