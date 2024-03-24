В Кривом Роге ввели экстренные отключения света

В Кривом Роге Днепропетровской области в результате российских обстрелов вынужденно применяются экстренные отключения света. Об этом пишет УНН со ссылкой на официальный канал Группы ДТЭК.

Детали

Из-за последствий обстрелов в Кривом Роге и районе вынужденно применяются экстренные отключения по распоряжению НЭК Укрэнерго. - говорится в сообщении.

Дополнение

По словам председателя Совета обороны Кривого Рога Александра Вилкула, больницы, насосные и другие объекты критической инфраструктуры города будут переходить на генераторы.

Кроме того, Вилкул напомнил горожанам, что в городе работает 213 "Пунктов несокрушимости". Там, в частности, можно зарядить павербанки и гаджеты.

Напомним

россия ракетами и дронами прицельно атаковала энергетические объекты в Днепропетровской области, вызвав кратковременные перебои в электро- и теплоснабжении, но на общую работу энергосистемы это существенно не повлияло.