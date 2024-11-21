В Кривом Роге уже 26 пострадавших из-за атаки рф
Киев • УНН
В результате утренней атаки рф в Кривом Роге пострадали 26 человек. Две женщины находятся в тяжелом состоянии с ранениями головы и живота.
В Кривом Роге в результате атаки рф сегодня утром уже известно о 26 пострадавших, из них два человека находятся в тяжелом состоянии, сообщил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram в четверг, пишет УНН.
Из-за атаки на Кривой Рог пострадали 26 человек. Две женщины - в тяжелом состоянии. У одной - резаные раны головы, у другой - осколочное ранение живота
Ранее
Сообщалось о 17 пострадавших из-за удара по Кривому Рогу, среди них - двое детей.