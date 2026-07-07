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В Кривом Роге произошла стычка между гражданскими женщинами и мужчинами в военной форме, прозвучала стрельба - СМИ

Киев • УНН

 • 1970 просмотра

В Кривом Роге мужчины в военной форме и гражданские пытались силой посадить мужчину в микроавтобус. Гражданского пытались "освободить" женщины. Во время стычки прозвучали выстрелы.

В Кривом Роге произошла стычка между гражданскими женщинами и мужчинами в военной форме, прозвучала стрельба - СМИ

В Кривом Роге 7 июля произошла стрельба с участием гражданских женщин и мужчин в военной форме. Об этом сообщает УНН со ссылкой на региональные медиа

Детали

Инцидент произошел в Ингулецком районе города.  

Там на одном из жилых массивов возле отделения "Укрпочты" мужчина в темном спортивном костюме с капюшоном, закрывавшим ему лицо, тащил к припаркованному белому микроавтобусу мужчину в серой футболке.  

Свидетелями стали четыре прохожие женщины. Одна из них начала снимать все происходящее на камеру смартфона. А две другие пытались вытащить мужчину в серой футболке из микроавтобуса. Когда им это удалось, из автомобиля выбежали двое мужчин в военной форме, похожих на сотрудников ТЦК, мужчина в темном спортивном костюме и мужчина в синих джинсах и желтой футболке. 

Мужчина открыл стрельбу по военнослужащим ТЦК в Луцке25.02.26, 05:43 • 14071 просмотр

Мужчину в серой футболке снова посадили в салон белого микроавтобуса. На место водителя в нем сел один из мужчин в военной форме. Женщинам, которые снова попытались освободить горожанина, мужчина в желтой футболке пригрозил оружием, похожим на пистолет, и выстрелил из него в сторону гражданских.  

Одна из женщин пыталась постучать в тонированные двери микроавтобуса, но мужчина в военной форме оттолкнул ее, и горожанка упала на асфальт.  

Тем временем мужчина в желтой футболке забежал в салон припаркованного рядом автомобиля черного цвета и закрыл перед очевидцами инцидента дверь. 

Представительница полиции Криворожского района Ангелина Крадожон, к которой УНН обратился за комментарием, сказала, что не может ни опровергнуть, ни подтвердить факт инцидента в Ингулецком районе города.

"В данной ситуации обращений (в полицию, - ред.) не было", - ответила Крадожон на вопрос журналистов.

Стрельба возле ТЦК в Хмельницкой области - пьяный мужчина открыл огонь из автомата18.06.26, 15:48 • 6390 просмотров

Александра Василенко

ОбществоКриминал и ЧП