В Кривом Роге произошла стычка между гражданскими женщинами и мужчинами в военной форме, прозвучала стрельба - СМИ

В Кривом Роге 7 июля произошла стрельба с участием гражданских женщин и мужчин в военной форме. Об этом сообщает УНН со ссылкой на региональные медиа.

Детали

Инцидент произошел в Ингулецком районе города.

Там на одном из жилых массивов возле отделения "Укрпочты" мужчина в темном спортивном костюме с капюшоном, закрывавшим ему лицо, тащил к припаркованному белому микроавтобусу мужчину в серой футболке.

Свидетелями стали четыре прохожие женщины. Одна из них начала снимать все происходящее на камеру смартфона. А две другие пытались вытащить мужчину в серой футболке из микроавтобуса. Когда им это удалось, из автомобиля выбежали двое мужчин в военной форме, похожих на сотрудников ТЦК, мужчина в темном спортивном костюме и мужчина в синих джинсах и желтой футболке.

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Мужчину в серой футболке снова посадили в салон белого микроавтобуса. На место водителя в нем сел один из мужчин в военной форме. Женщинам, которые снова попытались освободить горожанина, мужчина в желтой футболке пригрозил оружием, похожим на пистолет, и выстрелил из него в сторону гражданских.

Одна из женщин пыталась постучать в тонированные двери микроавтобуса, но мужчина в военной форме оттолкнул ее, и горожанка упала на асфальт.

Тем временем мужчина в желтой футболке забежал в салон припаркованного рядом автомобиля черного цвета и закрыл перед очевидцами инцидента дверь.

Представительница полиции Криворожского района Ангелина Крадожон, к которой УНН обратился за комментарием, сказала, что не может ни опровергнуть, ни подтвердить факт инцидента в Ингулецком районе города.

"В данной ситуации обращений (в полицию, - ред.) не было", - ответила Крадожон на вопрос журналистов.

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