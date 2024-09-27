В Кривом Роге из-под завалов достали еще двух погибших из-за атаки рф

Из-под завалов в Кривом Роге достали еще двух погибших в результате утренней ракетной атаки россии. В понедельник, 30 сентября, в городе будет объявлен Днем траура по погибшим, сообщил председатель Совета обороны города Александр Вилкул, пишет УНН.

К сожалению, из-под завалов достали еще двух погибших...В понедельник, 30 сентября, в Кривом Роге будет объявлен день траура. - написал Вилкул.

Председатель ОВА Сергей Лысак дополнил, что из-под завалов админздания достали мужчину и женщину.

Таким образом число жертв утреннего удара россиян по городу возросло до трех.

Ранее сообщалось, что спасатели извлекли тело женщины из-под завалов после ракетного удара российских войск по районному управлению полиции в Кривом Роге. По предварительным данным, еще 6 человек получили травмы.