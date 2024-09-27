У Кривому Розі з-під завалів дістали ще двох загиблих через атаку рф
Київ • УНН
З-під завалів у Кривому Розі дістали ще двох загиблих внаслідок атаки росії. У понеділок, 30 вересня, у місті буде оголошено день жалоби за загиблими.
З-під завалів у Кривому Розі дістали ще двох загиблих внаслідок ранкової ракетної атаки росії. У понеділок, 30 вересня, у місті буде оголошено Днем жалоби за загиблими, повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, пише УНН.
На жаль, з-під завалів дістали ще двох загиблих...У понеділок, 30 вересня, у Кривому Розі буде оголошено день жалоби.
Голова ОВА Сергій Лисак доповнив, що з-під завалів адмінбудівлі дістали чоловіка та жінку.
Таким чином число жертв вранішнього удару росіян по місту зросло до трьох.
Раніше повідомлялось, що рятувальники витягли тіло жінки з-під завалів після ракетного удару російських військ по районному управлінню поліції у Кривому Розі. За попередніми даними, ще 6 людей отримали травми.