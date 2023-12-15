В Кременчуге вандалы перевернули Ханукию

В Кременчуге правоохранители задержали мужчину, который будучи в состоянии опьянения перевернул ханукальную менору на бок, которая установлена представителями Иудейской общины города по случаю празднования Хануки, сообщили в Нацполиции, пишет УНН.

Детали

Как сообщили в Нацполиции, на площади Независимости вблизи ханукальной меноры в Кременчуге неизвестные лица перевернули на бок ханукальную менору, которая установлена представителями Иудейской общины города по случаю празднования Хануки.

Правоохранители установили, что мимо ханукальной меноры проходили трое мужчин в состоянии опьянения.

"Проходя мимо один из мужчин из хулиганских побуждений перевернул ханукальную менору на бок", - говорится в сообщении.

Полицейские задержали нарушителя и составили административные материалы по статье 173 (Мелкое хулиганство) Кодекса Украины об административных правонарушениях, которые будут направлены в суд для привлечения его к юридической ответственности.

Напомним

На Волыни пограничники разоблачили контрабандистов, которые производили БпЛА, чтобы переправлять сигареты в страны ЕС. Изъятые дроны будут переданы подразделениям Госпогранслужбы, выполняющим задачи в составе Сил обороны Украины.