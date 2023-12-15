В Кременчуге вандалы перевернули Ханукию
Киев • УНН
Украинская полиция задержала мужчину в Кременчуге за то, что он в состоянии алкогольного опьянения опрокинул ханукальную менору. Ему предъявлены обвинения в мелком хулиганстве.
В Кременчуге правоохранители задержали мужчину, который будучи в состоянии опьянения перевернул ханукальную менору на бок, которая установлена представителями Иудейской общины города по случаю празднования Хануки, сообщили в Нацполиции, пишет УНН.
Детали
Как сообщили в Нацполиции, на площади Независимости вблизи ханукальной меноры в Кременчуге неизвестные лица перевернули на бок ханукальную менору, которая установлена представителями Иудейской общины города по случаю празднования Хануки.
Правоохранители установили, что мимо ханукальной меноры проходили трое мужчин в состоянии опьянения.
"Проходя мимо один из мужчин из хулиганских побуждений перевернул ханукальную менору на бок", - говорится в сообщении.
Полицейские задержали нарушителя и составили административные материалы по статье 173 (Мелкое хулиганство) Кодекса Украины об административных правонарушениях, которые будут направлены в суд для привлечения его к юридической ответственности.
Напомним
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В Кременчуге вандалы перевернули Ханукию
Украинская полиция задержала мужчину в Кременчуге за то, что он в состоянии алкогольного опьянения опрокинул ханукальную менору. Ему предъявлены обвинения в мелком хулиганстве.
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