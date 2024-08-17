В Краматорске из-под завалов спасли мужчину после обстрела
Киев • УНН
Спасатели вытащили раненого мужчину из-под завалов двухэтажного дома в Краматорске после вражеского удара. Во время аварийно-спасательных работ было разобрано 0,5 т строительных конструкций.
В Краматорске Донецкой области спасатели извлекли раненого мужчину из-под завалов двухэтажного дома, частично разрушенного из-за вражеского обстрела. Об этом сообщили в ГСЧС, передает УНН.
В результате вражеского удара был частично разрушен двухэтажный жилой дом в г. Краматорск. Во время проведения аварийно-спасательных работ на месте обстрела чрезвычайники спасли из-под завалов раненого мужчину 1962 г.р. и передали работникам скорой медицинской помощи
Всего, как сообщается, спасатели разобрали 0,5 т строительных конструкций.
Аварийно-спасательные работы завершены, добавили в ГСЧС.
Ранее сообщалось, что в Краматорске прогремели 5 взрывов, одна ракета попала в двухэтажку.