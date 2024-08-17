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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Краматорске из-под завалов спасли мужчину после обстрела

Киев  •  УНН

17 августа 2024, 12:42  •  4506 просмотра

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Спасатели вытащили раненого мужчину из-под завалов двухэтажного дома в Краматорске после вражеского удара. Во время аварийно-спасательных работ было разобрано 0,5 т строительных конструкций.

В Краматорске Донецкой области спасатели извлекли раненого мужчину из-под завалов двухэтажного дома,  частично разрушенного из-за вражеского обстрела. Об этом сообщили в ГСЧС, передает УНН

В результате вражеского удара был частично разрушен двухэтажный жилой дом в г. Краматорск. Во время проведения аварийно-спасательных работ на месте обстрела чрезвычайники спасли из-под завалов раненого мужчину 1962 г.р. и передали работникам скорой медицинской помощи

- говорится в сообщении ГСЧС. 

Всего, как сообщается, спасатели разобрали 0,5 т строительных конструкций.

Аварийно-спасательные работы завершены, добавили в ГСЧС.

Ранее сообщалось, что в Краматорске прогремели 5 взрывов, одна ракета попала в двухэтажку.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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