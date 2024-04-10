В Константиновке Донецкой области под завалами нашли погибших из-за удара рф женщину и ребенка

Сегодня утром чрезвычайники в Константиновке Донецкой области изъяли тела женщины и мальчика из-под завалов на месте попадания вражеской авиабомбы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ГСЧС.

Вчера вражеская авиация попала в двухэтажку в городе Константиновка, в результате чего произошло ее частичное разрушение. Спасатели ликвидировали возгорание строительного мусора и изъяли тело 1 погибшего мужчины 1964 г.р.

Сегодня утром чрезвычайники изъяли из-под завалов тела женщины 1981 г.р. и мальчика 2011 г.р. Аварийно-спасательные работы завершены. - говорится в сообщении ГСЧС.

Ранее УНН сообщал, что на Константиновку россия сбросила три управляемые авиабомбы "КАБ-500", одна из них попала в жилой дом. Сначала было известно об одном погибшем человеке, еще двое - женщина и ребенок - вероятно, находились под завалами.