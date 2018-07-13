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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 48737 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 105169 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 126821 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 134202 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 170198 просмотра

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В киевском метрополитене рассказали детали перехода на новый тариф

В киевском метрополитене рассказали детали перехода на новый тариф

Киев  •  УНН

 • 14466 просмотра

КИЕВ. 13 июля. УНН. В киевском метрополитене рассказали детали о процессе перехода на новый тариф. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook метрополитена.

В частности, будут действовать следующие правила:

  • Записанные поездки на бесконтактные карточки метро или метропас остаются действительными. Метропас можно пополнить на автоматизированной станции "Кловская", бесконтактные карточки метро - на любой станции.
  • К концу июля - все приобретенные месячные проездные билеты остаются действительными.
  • К концу июля можно использовать синий жетон без доплаты.


Один жетон обменивается в любой кассе, два и более в сервисных центрах на станциях "Майдан Независимости", "Дорогожичи", "Политехнический институт", "Дарница" (вестибюль № 2) с 8 до 19 без выходных.

К концу августа можно обменять синие жетоны пропорционально или с доплатой в сервисных центрах на станциях "Майдан Независимости", "Дорогожичи", "Политехнический институт", "Дарница" (вестибюль № 2) с 8 до 19 без выходных.

С 1 сентября 2018 - ранее приобретенные жетоны (синие) обмену не подлежат и средства за них не возвращаются.

Напомним, в Киевской городской государственной администрации подписали распоряжение о повышении тарифов в метрополитене и наземном городском транспорте с 14 июля.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Киев

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