В київському метрополітені розказали деталі переходу на новий тариф
Київ • УНН
КИЇВ. 13 липня. УНН. В київському метрополітені розказали деталі про процес переходу на новий тариф. Про це повідомляє УНН з посиланням на Facebook метрополітену.
Зокрема, будуть діяти такі правила:
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- Записані поїздки на безконтактні картки метро або метропас залишаються дійсними. Метропас можна поповнити на автоматизованій станції "Кловська", безконтактні картки метро – на будь-якій станції.
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- До кінця липня - всі придбані місячні проїзні квитки залишаються дійсними.
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- До кінця липня можна використати синій жетон без доплати.
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Один жетон обмінюється у будь-якій касі, два і більше у сервісних центрах на станціях "Майдан Незалежності", "Дорогожичі", "Політехнічний інститут", "Дарниця" (вестибюль № 2) з 8 до 19 без вихідних.
До кінця серпня можна обміняти сині жетони пропорційно або з доплатою у сервісних центрах на станціях "Майдан Незалежності", "Дорогожичі", "Політехнічний інститут", "Дарниця" (вестибюль № 2) з 8 до 19 без вихідних.
З 1 вересня 2018 року - раніше придбані жетони (сині) обміну не підлягають і кошти за них не повертаються.
Нагадаємо, у Київській міській державній адміністрації підписали розпорядження про підвищення тарифів у метрополітені та наземному міському транспорті з 14 липня.