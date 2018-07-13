В київському метрополітені розказали деталі переходу на новий тариф

Зокрема, будуть діяти такі правила:



Записані поїздки на безконтактні картки метро або метропас залишаються дійсними. Метропас можна поповнити на автоматизованій станції "Кловська", безконтактні картки метро – на будь-якій станції.



До кінця липня - всі придбані місячні проїзні квитки залишаються дійсними.



До кінця липня можна використати синій жетон без доплати.





Один жетон обмінюється у будь-якій касі, два і більше у сервісних центрах на станціях "Майдан Незалежності", "Дорогожичі", "Політехнічний інститут", "Дарниця" (вестибюль № 2) з 8 до 19 без вихідних.



До кінця серпня можна обміняти сині жетони пропорційно або з доплатою у сервісних центрах на станціях "Майдан Незалежності", "Дорогожичі", "Політехнічний інститут", "Дарниця" (вестибюль № 2) з 8 до 19 без вихідних.



З 1 вересня 2018 року - раніше придбані жетони (сині) обміну не підлягають і кошти за них не повертаються.



Нагадаємо, у Київській міській державній адміністрації підписали розпорядження про підвищення тарифів у метрополітені та наземному міському транспорті з 14 липня.



