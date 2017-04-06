В киевском метро задержали мужчину с арсеналом холодного оружия

Установлено, что 5 апреля вечером на станции метро "Лыбидская" военным нарядом был задержан гражданин, у которого при проведении поверхностного осмотра было обнаружено более десятка различных ножей разного размера.

Гражданина передали работникам полиции в ближайший участок. Сейчас выясняются все детали происшествия.

Как сообщал УНН, гранату и боеприпасы нашли на территории мариупольской школы.