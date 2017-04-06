В київському метро затримали чоловіка з арсеналом холодної зброї
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. У столичному метрополітені гвардійці вилучили в чоловіка арсенал ножів. Про це УНН повідомили у прес-службі Нацгвардії України.
Встановлено, що 5 квітня ввечері на станції метро “Либідська” військовим нарядом був затриманий громадянин, у якого під час проведення поверхневого огляду було виявлено більш ніж десяток різноманітних ножів різного розміру.
Громадянина передали працівникам поліції в найближчий відділок. Наразі з'ясовуються всі обставини події.
Як повідомляв УНН, гранату і боєприпаси знайшли на території маріупольської школи.