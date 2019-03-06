В Киевской области в ДТП погиб 22-летний водитель

"Сегодня утром в Макаровском районе в ДТП погиб 22-летний водитель, парень не справился с управлением, слетел с дороги и врезался в дерево. В результате погиб на месте", - сказал Жукович.



По факту ДТП открыли уголовное производство по ст. 286 (нарушение правил дорожного движения) УК Украины.

Напомним, 4 марта, на Гостомельском шоссе столкнулись грузовик DAF и легковушка Chevrolet. В результате дорожно-транспортного происшествия 5 человек травмированы.



Как сообщал УНН, в Волынской области произошло дорожно-транспортное происшествие во время преследования нарушителя полицейскими.