В Киевской области в ДТП погиб 22-летний водитель
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. Сегодня утром в Макаровском районе Киевской области в ДТП погиб 22-летний водитель. Об этом журналисту УНН сообщил пресс-секретарь ГУ ЧП в области Николай Жукович.
"Сегодня утром в Макаровском районе в ДТП погиб 22-летний водитель, парень не справился с управлением, слетел с дороги и врезался в дерево. В результате погиб на месте", - сказал Жукович.
По факту ДТП открыли уголовное производство по ст. 286 (нарушение правил дорожного движения) УК Украины.
Напомним, 4 марта, на Гостомельском шоссе столкнулись грузовик DAF и легковушка Chevrolet. В результате дорожно-транспортного происшествия 5 человек травмированы.
Как сообщал УНН, в Волынской области произошло дорожно-транспортное происшествие во время преследования нарушителя полицейскими.