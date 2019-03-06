В Київській області у ДТП загинув 22-річний водій
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. Сьогодні вранці в Макарівському районі Київської області у ДТП загинув 22-річний водій. Про це журналісту УНН повідомив речник ГУ НП в області Микола Жукович.
"Сьогодні вранці в Макарівському районі у ДТП загинув 22-річний водій, хлопець не впорався із керуванням, злетів з дороги і врізався в дерево. В результаті загинув на місці", - сказав Жукович.
За фактом ДТП відкрили кримінальне провадження за ст. 286 (порушення правил дорожнього руху) КК України.
Нагадаємо, 4 березня, на Гостомельському шосе зіткнулись вантажівка DAF і легковик Chevrolet. В результаті дорожньо-транспортної пригоди 5 людей травмовані.
Як повідомляв УНН, у Волинській області сталася дорожньо-транспортна пригода під час переслідування порушника поліцейськими.