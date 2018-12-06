В Киеве закрылись железнодорожные кассы на бульваре Шевченко
Киев • УНН
КИЕВ. 6 декабря. УНН. В Киеве на бульваре Тараса Шевченко закрылись железнодорожные кассы, передает корреспондент УНН.
По словам охранника помещения железнодорожных касс на бул. Шевченко закрылось 26 ноября. По этому адресу находилось около 40 окошек.
"Почти две недели кассы не работают, с 26 ноября. Надо ехать на Южный вокзал", - сообщил охранник.
Несмотря на то, что кассы не работают почти две недели, люди продолжают приходить сюда за билетами. Вывеску на улице уже убрали. В помещений не демонтировали стойки и табло с расписанием движения.
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По информации, которая содержится в объявлении на входе в помещение железнодорожные кассы работают по адресу площадь Вокзальная 1.
Как сообщал УНН, распродажа билетов на поезда после 20 декабря проходит в кассах "Укрзализныци", работу которых продлено до 22:00.