В Києві зачинилися залізничні каси на бульварі Шевченка
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. В Києві на бульварі Тараса Шевченка зачинилися залізничні каси, передає кореспондент УНН.
За словами охоронця приміщення залізничних кас на бул. Шевченка зачинилося 26 листопада. За цією адресою знаходилося близько 40 віконець.
"Майже два тижні каси не працюють, з 26 листопада. Треба їхати на Південний вокзал", - повідомив охоронець.
Не зважаючи на те, що каси не працюють майже два тижні, люди продовжують приходити сюди за квитками. Вивіску на вулиці вже прибрали. У приміщені не демонтували стійки та табло з розкладом руху.
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За інформацією, яка міститься в оголошені на вході у приміщення залізничні каси працюють за адресою площа Вокзальна 1.
Як повідомляв УНН, розпродаж квитків на поїзди після 20 грудня триває у касах “Укрзалізниці”, роботу яких продовжено до 22:00.