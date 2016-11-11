В Киеве состоялось торжественное мероприятие ко Дню Памяти

Ежегодно в странах Содружества стало традицией чествовать память тех, кто погиб в прошлых войнах. В этом году, посольства стран, в которых отмечают День Памяти, провели церемонию возложения цветов в Могиле неизвестного солдата.

Участие в церемонии приняли представители различных дипломатических миссий, община иностранцев, проживающих в Киеве, а также представитель Министерства Обороны Украины.

Справка УНН: 11 ноября - День памяти всех погибших во всех войнах на Земле. История этого Дня началась в годы Первой мировой войны, когда канадский доктор, подполковник Джон Мак Край, пораженный кровавыми боями во Фландрии, написал короткое, но очень проникновенное стихотворение «На полях Фландрии".