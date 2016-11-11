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15 марта, 19:03 • 111821 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 156949 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 131915 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 124852 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 109586 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 103917 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 100392 просмотра

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В Киеве состоялось торжественное мероприятие ко Дню Памяти

В Киеве состоялось торжественное мероприятие ко Дню Памяти

Киев • УНН

 • 13956 просмотра

КИЕВ. 11 ноября. УНН. В Киеве в парке "Славы", посольство Канады провело торжественное мероприятие ко Дню Памяти, сообщает корреспондент УНН.

Ежегодно в странах Содружества стало традицией чествовать память тех, кто погиб в прошлых войнах. В этом году, посольства стран, в которых отмечают День Памяти, провели церемонию возложения цветов в Могиле неизвестного солдата.

Участие в церемонии приняли представители различных дипломатических миссий, община иностранцев, проживающих в Киеве, а также представитель Министерства Обороны Украины.

Справка УНН: 11 ноября - День памяти всех погибших во всех войнах на Земле. История этого Дня началась в годы Первой мировой войны, когда канадский доктор, подполковник Джон Мак Край, пораженный кровавыми боями во Фландрии, написал короткое, но очень проникновенное стихотворение «На полях Фландрии".

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