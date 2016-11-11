В Києві відбувся урочистий захід до Дня Пам’яті
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. В Києві в парку “Слави”, посольство Канади провели урочистий захід до Дня Пам’яті, повідомляє кореспондент УНН.
Кожного року в країнах Співдружності стало традицією вшановувати пам’ять тих, хто загинув у минулих війнах. Цього року,посольства країн, в яких відзначають День Пам’яті, провели церемонію покладання квітів у Могили невідомого солдата.
Участь в церемонії брали представники різних дипломатичних місій, громада іноземців, які проживають у Києві, а також представник Міністерства Оборони України.
Довідка УНН: 11 листопада – День пам'яті всіх загиблих в усіх війнах на Землі. Історія цього Дня почалася у роки Першої Світової війни, коли канадський доктор, підполковник Джон Мак Край, вражений кривавими боями у Фландрії, написав короткий але дуже проникливий вірш "На полях Фландрії".