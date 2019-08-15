В Киеве возле Офиса Президента провалился асфальт
Киев • УНН
КИЕВ. 15 августа. УНН. В Киеве возле Офиса Президента Украины на проезжей части провалился асфальт, передает корреспондент .
В Киеве возле Офиса Президента на улице Лютеранской, 23 на проезжей части провалился асфальт. Опасный участок огородили.
Напомним, в одном из дворов по ул. Крещатик автомобиль провалился под землю.
Как сообщал УНН, в центре Киева под асфальт провалился авто Mitsubishi.
Также, в Киеве на улице Народного ополчения в направлении Севастопольской площади, обвалилась часть проезжей части из-за аварии водопровода, изменено движение троллейбусов четырех маршрутов.