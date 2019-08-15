В Києві неподалік Офісу Президента провалився асфальт
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. У Києві неподалік Офісу Президента України на проїжджій частині провалився асфальт, передає кореспондент УНН.
В Києві неподалік Офісу Президента на вулиці Лютеранській, 23 на проїжджій частині провалився асфальт. Небезпечну ділянку огородили.
Нагадаємо, в одному з дворів по вул. Хрещатик автомобіль провалився під землю.
Як повідомляв УНН, в центрі Києва під асфальт провалилося авто Mitsubishi.
Також, у Києві на вулиці Народного ополчення у напрямку Севастопольської площі, обвалилась частина проїжджої частини через аварію водопроводу, змінено рух тролейбусів чотирьох маршрутів.