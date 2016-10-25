В нескольких городах Германии провели антитеррористическую спецоперацию
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. В нескольких городах Германии полиция провела антитеррористическую операцию, передает УНН со ссылкой на Bild.
"Правоохранительные органы ФРГ с участием подразделений быстрого реагирования SEK провели несколько антитеррористических спецопераций в пяти федеральных землях - Тюрингии, Гамбурге, Северном Рейне - Вестфалии, Саксонии и Баварии", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в спецоперации принимали участие подразделения быстрого реагирования, около 15 транспортных средств и служебные собаки.
Во время операции обыскали 12 квартир и общежитие. Правоохранители искали источники финансирования исламистских группировок.
Как сообщал УНН, четверо полицейских тяжело ранены в ходе спецоперации в Германии.