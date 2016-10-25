В кількох містах Німеччини провели антитерористичну спецоперацію
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. У кількох містах Німеччини поліція провела антитерористичну операцію, передає УНН з посиланням на Bild.
"Правоохоронні органи ФРН за участю підрозділів швидкого реагування SEK провели кілька антитерористичних спецоперацій в п’яти федеральних землях — Тюрінгії, Гамбурзі, Північному Рейні — Вестфалії, Саксонії і Баварії”, — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що в спецоперації брали участь підрозділи швидкого реагування, близько 15 транспортних засобів і службові собаки.
Під час операції обшукали 12 квартир і гуртожиток. Правоохоронці шукали витоки фінансування ісламістських угрупувань.
Як повідомляв УНН, четверо поліцейських важко поранені під час спецоперації у Німеччині.