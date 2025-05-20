В Киевской области конфликт из-за земли: есть пострадавший, повреждена техника
Киев • УНН
В Обуховском районе возник конфликт между агропредприятиями из-за 2 тыс. га земли. Пострадал водитель трактора, повреждена техника. Полиция проводит расследование.
Правоохранители Киевской области расследуют обстоятельства конфликта из-за земельного участка в Обуховском районе. Об этом сообщает ГУНП Украины в Киевской области, передает УНН.
Детали
16 мая в 10:24 в Обуховское районное управление полиции поступило сообщение о конфликте в селе Копачов на поле. По данным полицейских, между двумя аграрными предприятиями возник конфликт по обработке земельных участков. Площадь земельных участков – около 2 тысяч гектаров.
Во время конфликта пострадал 41-летний водитель трактора. Также были повреждены колеса на двух тракторах.
Кроме того, правоохранители изъяли автомобиль, находившийся на месте происшествия. Личность его владельца устанавливают полицейские.
Напомним
В столице Украины активизировалась мошенническая схема с подменой QR-кодов в общественных местах. Преступники используют фальшивые коды, чтобы похищать данные банковских карт. Киберполиция призывает граждан быть бдительными и проверять сайты перед вводом данных.