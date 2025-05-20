На Київщині конфлікт через землю: є постраждалий, пошкоджена техніка
Київ • УНН
На Обухівщині виник конфлікт між агропідприємствами через 2 тис. га землі. Постраждав водій трактора, пошкоджено техніку. Поліція проводить розслідування.
Правоохоронці Київщини розслідують обставини конфлікту через земельну ділянку на Обухівщині. Про це повідомляє ГУНП України в Київській області, передає УНН.
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16 травня о 10:24 до Обухівського районного управління поліції надійшло повідомлення про конфлікт у селі Копачів на полі. За даними поліцейських між двома аграрними підприємствами виник конфлікт щодо обробки земельних ділянок. Площа земельних ділянок – близько 2 тисяч гектарів.
Під час конфлікту постраждав 41-річний водій трактора. Також було пошкоджено колеса на двох тракторах.
Крім того, правоохоронці вилучили автомобіль, який перебував на місці події. Особу його власника встановлюють поліцейські.
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